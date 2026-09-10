concert jazz alain soler et robin nicaise, jas de Bully, Mallefougasse-Augès

Informations pratiques

concert jazz alain soler et robin nicaise Samedi 19 septembre, 18h30 jas de Bully Alpes-de-Haute-Provence

12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Robin Nicaise – Alain Soler / Letter To Bill

Texte de présentation du duo et du concert

Letter to Bill est la rencontre intime

d’un saxophone ténor et d’une

guitare électrique, un duo où Robin

Nicaise et Alain Soler réinventent

l’univers de Bill Evans dans un écrin

de proximité, de silence et de souffle

partagé. Cet hommage au pianiste

de Plainfield prend la forme d’une

lettre musicale à deux voix, écrite par

des complices de longue date qui se

connaissent et jouent ensemble depuis plus de trente ans. Au cœur de ce projet,

l’art du duo devient un langage singulier : sans piano ni section rythmique, le

saxophone et la guitare tissent une orchestration dépouillée, à la fois audacieuse

et d’une grande douceur, comme deux funambules avançant sur le fil des

harmonies evansiennes.

Le répertoire mêle pièces emblématiques de Bill Evans (Time Remembered, Re:

Person I Knew, Funkallero, Show Type Tune, Walking Up, Turn Out The Stars…) à

des standards qu’il affectionnait particulièrement, pour un voyage qui oscille avec

finesse entre classicisme et modernité.Sur scène, Letter to Bill se déploie comme

jas de Bully 8 rue du jas 04230 Mallefougasse Mallefougasse-Augès 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 50 60 98 »}]

Robin Nicaise – Alain Soler / Letter To Bill

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