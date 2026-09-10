concert jazz alain soler et robin nicaise, jas de Bully, Mallefougasse-Augès
samedi 19 septembre 2026 · jas de Bully · Mallefougasse-Augès
Informations pratiques
concert jazz alain soler et robin nicaise Samedi 19 septembre, 18h30 jas de Bully Alpes-de-Haute-Provence
12€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Robin Nicaise – Alain Soler / Letter To Bill
Texte de présentation du duo et du concert
Letter to Bill est la rencontre intime
d’un saxophone ténor et d’une
guitare électrique, un duo où Robin
Nicaise et Alain Soler réinventent
l’univers de Bill Evans dans un écrin
de proximité, de silence et de souffle
partagé. Cet hommage au pianiste
de Plainfield prend la forme d’une
lettre musicale à deux voix, écrite par
des complices de longue date qui se
connaissent et jouent ensemble depuis plus de trente ans. Au cœur de ce projet,
l’art du duo devient un langage singulier : sans piano ni section rythmique, le
saxophone et la guitare tissent une orchestration dépouillée, à la fois audacieuse
et d’une grande douceur, comme deux funambules avançant sur le fil des
harmonies evansiennes.
Le répertoire mêle pièces emblématiques de Bill Evans (Time Remembered, Re:
Person I Knew, Funkallero, Show Type Tune, Walking Up, Turn Out The Stars…) à
des standards qu’il affectionnait particulièrement, pour un voyage qui oscille avec
finesse entre classicisme et modernité.Sur scène, Letter to Bill se déploie comme
jas de Bully 8 rue du jas 04230 Mallefougasse Mallefougasse-Augès 04230 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 50 60 98 »}]
Robin Nicaise – Alain Soler / Letter To Bill
©au.pied.du.mur.fr
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