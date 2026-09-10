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concert jazz alain soler et robin nicaise, jas de Bully, Mallefougasse-Augès

samedi 19 septembre 2026 · jas de Bully · Mallefougasse-Augès

concert jazz alain soler et robin nicaise, jas de Bully, Mallefougasse-Augès

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
jas de Bully
Adresse
8 rue du jas 04230 Mallefougasse
Ville
04230 Mallefougasse-Augès
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif
12€

concert jazz alain soler et robin nicaise Samedi 19 septembre, 18h30 jas de Bully Alpes-de-Haute-Provence

12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Robin Nicaise – Alain Soler / Letter To Bill
Texte de présentation du duo et du concert

Letter to Bill est la rencontre intime
d’un saxophone ténor et d’une
guitare électrique, un duo où Robin
Nicaise et Alain Soler réinventent
l’univers de Bill Evans dans un écrin
de proximité, de silence et de souffle
partagé. Cet hommage au pianiste
de Plainfield prend la forme d’une
lettre musicale à deux voix, écrite par
des complices de longue date qui se
connaissent et jouent ensemble depuis plus de trente ans. Au cœur de ce projet,
l’art du duo devient un langage singulier : sans piano ni section rythmique, le
saxophone et la guitare tissent une orchestration dépouillée, à la fois audacieuse
et d’une grande douceur, comme deux funambules avançant sur le fil des
harmonies evansiennes.
Le répertoire mêle pièces emblématiques de Bill Evans (Time Remembered, Re:
Person I Knew, Funkallero, Show Type Tune, Walking Up, Turn Out The Stars…) à
des standards qu’il affectionnait particulièrement, pour un voyage qui oscille avec
finesse entre classicisme et modernité.Sur scène, Letter to Bill se déploie comme

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Robin Nicaise – Alain Soler / Letter To Bill

©au.pied.du.mur.fr

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