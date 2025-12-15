Concert Jazz assis • Antoine Hervier en Trio Arradon

Concert Jazz assis • Antoine Hervier en Trio

127 Le Mezo D, route d’Arradon Arradon Morbihan

La scène du mezo vous accueille le mercredi 21 janvier 2026 pour un concert jazz assis, avec 2 représentations du groupe Antoine Hervier Trio. Avant ou après le concert (en option), nous vous invitons à profiter d’un cocktail dînatoire un grand buffet assis pensé comme un véritable moment de convivialité et de gourmandise. Une parenthèse raffinée où gastronomie et jazz se rencontrent au cœur du domaine, pour une soirée feutrée et chaleureuse. .

