Concert Jazz au conservatoire Gabriel Fauré Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS samedi 27 septembre 2025.
Avec Baptiste Herbin, Saxophone ; Yoann Loustalot, Trompette ; Johan Renard, Violon ; David Patrois, Vibraphone ; Vincent Bourgeyx, Piano ; Philippe Aerts, Contrebasse et Benjamin Henocq, Batterie.
(Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles)
Les professeurs du CMA5 et CMA6 vous invitent à leur concert Jazz de rentrée.
Le samedi 27 septembre 2025
de 18h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Date(s) : 2025-09-27T18:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
conservatoire5@paris.fr