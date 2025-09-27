Concert Jazz au conservatoire Gabriel Fauré Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS

Concert Jazz au conservatoire Gabriel Fauré Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS samedi 27 septembre 2025.

Avec Baptiste Herbin, Saxophone ; Yoann Loustalot, Trompette ; Johan Renard, Violon ; David Patrois, Vibraphone ; Vincent Bourgeyx, Piano ; Philippe Aerts, Contrebasse et Benjamin Henocq, Batterie.

(Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles)

Les professeurs du CMA5 et CMA6 vous invitent à leur concert Jazz de rentrée.
Le samedi 27 septembre 2025
de 18h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Date(s) : 2025-09-27T18:00:00+02:00_2025-09-27T19:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise  75005 PARIS
conservatoire5@paris.fr