Concert Jazz au conservatoire Gabriel Fauré Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS samedi 17 janvier 2026.
Interprètes :
Saxophone : Jean-Charles Richard
Violon : Johan Renard
Mrigandam : Balakumar Paramalingam
Vibraphone : David Patrois
Concert Jazz avec au programme un répertoire éclectique de Jacques Brel à John Coltrane, revisité par un quartet d’improvisateurs Jazz de haut vol, et un son particulier avec la présence du Violon, Sax baryton, Vibraphone et Mrigandam, instrument rythmique des musiques carnatiques indiennes.
Le samedi 17 janvier 2026
de 18h30 à 19h30
gratuit Tout public.
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr
