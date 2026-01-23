Concert Jazz au Temple Saint Martin de Éric Luter Big Five Temple Saint-Martin Montbéliard

Concert Jazz au Temple Saint Martin de Éric Luter Big Five

Début : 2026-04-26 16:00:00

2026-04-26

Concert Jazz de Éric Luter Big Five au Temple Saint Martin de Montbéliard à 16h

Éric Luter présente son Big Five, un orchestre vibrant inspiré du mythique Bechet Spanier Big Four.

Au programme standards du jazz New Orleans, compositions de Claude Luter, vocaux et scats, pour un swing authentique, généreux et incandescent.

Guest star Fabrice Zammarchi à la clarinette et au saxophone, invité d’exception pour sublimer ce moment musical.

Un concert convivial et rythmé, à vivre en toute liberté dans le cadre unique du Temple Saint-Martin.

Entrée gratuite tout public. .

Temple Saint-Martin Place Saint-Martin Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secretaire@temple-saint-martin.org

