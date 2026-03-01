Concert Jazz au Théâtre des Rêves Association du théâtre de mouy Mouy

Concert Jazz au Théâtre des Rêves

Association du théâtre de mouy 15 Rue Cassini Mouy Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Le Théâtre des Rêves, une association dynamique du théâtre de Mouy, ouvre sa saison avec un concert exceptionnel. Ce premier événement mettra en avant un chœur de jazz et une chorale, offrant une expérience musicale enrichissante et conviviale.

Nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir notre espace, qui a subi quelques changements grâce à des travaux récents. Ce sera également l’occasion d’échanger autour d’un verre et de partager des moments de convivialité avec d’autres passionnés de musique.

Ne manquez pas cette belle opportunité de plonger dans l’univers du jazz et de profiter d’une ambiance chaleureuse et accueillante au Théâtre des Rêves.Merci n’hésitez pas a partager

Le Théâtre des Rêves, une association dynamique du théâtre de Mouy, ouvre sa saison avec un concert exceptionnel. Ce premier événement mettra en avant un chœur de jazz et une chorale, offrant une expérience musicale enrichissante et conviviale.

Nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir notre espace, qui a subi quelques changements grâce à des travaux récents. Ce sera également l’occasion d’échanger autour d’un verre et de partager des moments de convivialité avec d’autres passionnés de musique.

Ne manquez pas cette belle opportunité de plonger dans l’univers du jazz et de profiter d’une ambiance chaleureuse et accueillante au Théâtre des Rêves.Merci n’hésitez pas a partager .

Association du théâtre de mouy 15 Rue Cassini Mouy 60250 Oise Hauts-de-France +33 3 68 84 20 63 theatremouy@orange.fr

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English :

Le Théâtre des Rêves, a dynamic Mouy theater association, opens its season with an exceptional concert. This first event will feature a jazz choir and a chorale, offering an enriching and convivial musical experience.

We invite you to come and discover or rediscover our space, which has undergone some changes thanks to recent renovations. It will also be an opportunity to exchange ideas over a drink and share convivial moments with other music enthusiasts.

Don’t miss this great opportunity to dive into the world of jazz and enjoy a warm and welcoming atmosphere at Théâtre des Rêves

L’événement Concert Jazz au Théâtre des Rêves Mouy a été mis à jour le 2026-03-11 par Oise Tourisme