Concert Jazz aux Blancheries Auditorium du Conservatoire Montbéliard

Concert Jazz aux Blancheries

Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Concert des ensembles jazz

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Les musiciens de la classe de jazz de Patrice Thomas vous invitent à découvrir leurs différents ensembles à l’occasion d’un concert mettant en valeur leur travail collectif, des modules de 3ᵉ cycle et de la pratique amateur.

Au programme des standards et des œuvres de grands noms du jazz tels que Nat Adderley, Horace Silver, John Coltrane et Charles Mingus, ainsi que des compositions originales d’élèves.

Réservation en ligne. .

Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Jazz aux Blancheries

L’événement Concert Jazz aux Blancheries Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD