Concert Jazz avec le Tea Time Quartet Chouday vendredi 26 septembre 2025.

Concert Jazz avec le Tea Time Quartet

Chouday Indre

Début : 2025-09-26 20:00:00
2025-09-26

Le vendredi 26 septembre, la commune de Chouday, en partenariat avec le Département de l’Indre et la Région Centre-Val de Loire, dans le cadre du dispositif  Musique et Théâtre au Pays  , organise un concert de Jazz.
Rendez-vous à la salle des fêtes pour profiter de ce magnifique concert.
Le Tea Time Quartet va sublimer votre soirée avec ses mélodies.   .

Chouday 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 18 13 

English :

On Friday September 26, the commune of Chouday, in partnership with the Département de l’Indre and the Région Centre-Val de Loire, is organizing a jazz concert as part of the « Musique et Théâtre au Pays » program.

German :

Am Freitag, den 26. September, veranstaltet die Gemeinde Chouday in Zusammenarbeit mit dem Departement Indre und der Region Centre-Val de Loire im Rahmen der Maßnahme « Musique et Théâtre au Pays » ein Jazzkonzert.

Italiano :

Venerdì 26 settembre, il comune di Chouday, in collaborazione con il Département de l’Indre e la Région Centre-Val de Loire, organizza un concerto jazz nell’ambito del programma « Musique et Théâtre au Pays ».

Espanol :

El viernes 26 de septiembre, el municipio de Chouday, en colaboración con el Departamento de Indre y la Región Centro-Val de Loira, organiza un concierto de jazz en el marco del programa « Musique et Théâtre au Pays ».

L’événement Concert Jazz avec le Tea Time Quartet Chouday a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Champs d’Amour