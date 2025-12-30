Concert Jazz avec le Trio Costa Vieira Le Clos des Fées Paluel Samedi 10 janvier 2026, 18h30 gratuit sur réservation

Au Clos des fées, la nouvelle année débute avec un concert jazz du programme « Début de soirée » en accueillant samedi 10 janvier, le Trio Costa Vieira.

Constitué d’excellents musiciens qui ont fait leurs armes auprès des grands du jazz, le trio rassemble Fawzi Berger (percussions et voix), Jérémie Piazza (batterie et voix) et Fabrice Vieira (guitare et voix) initiateur de la formation qui porte partiellement son nom.

Les trois musiciens se sont rencontrés au fameux Uzeste Musical, festival créé par la Compagnie de Bernard Lubat dont Fabrice Vieira est le guitariste et pianiste. En marge, le musicien intervient, comme une des chevilles œuvrières de la manifestation où il s’occupe de la programmation à la logistique. Devenu un véritable pilier du festival en quelques décennies, ce passionné de « l’enjazzement « joyeux abandonna il y a bien longtemps, sa banlieue natale pour s’installer en Gironde.

Si les membres du Trio Costa Vieira ont pour point commun le chant, leurs particularités résident dans leurs parcours respectifs qui en se combinant ici, produisent une créolisation de leurs singularités.

En appui d’un jazz vocal, le trio possède le secret des impros imbibées de swing.

reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr http://urlr.me/duqEpV 02 35 99 25 46

Le Clos des Fées Paluel. Paluel 76450 Seine-Maritime



