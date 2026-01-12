CONCERT JAZZ Balaruc-le-Vieux

CONCERT JAZZ

17 place de la Mairie Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : 5 EUR

2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

L’association Le Coro Aficion vous propose Boeuf jazz musicla, le Louisiane 5 têtes jazz band

L’association Le Coro Aficion vous propose Boeuf jazz musicla, le Louisiane 5 têtes jazz band Une formidable équipe de musisiens réunis en 1975 par Alain Poisson, alors banjoïste des célèvres Haricats Rouges .Venant d’horizons musicaux divers mais amoureux de la même musique, ils interprètent le jazz dans un style traditionnel.Leur accent so british leur talent biens ur, mais aussi leur sens de l’humour et qualité d’animateurs emportent l’adhésion du public à chaque fois.Au programme:Charleston, biguine, blues, boogie, rog et dixielandD’Amstrong et Bechet à Elligton en passant par de la chanson française.Un répertoire éclectique, festif, original fidèle aux tonalités et rythmes des années folles.Réservation 06 07 76 61 36 Entrée 5 euros .

17 place de la Mairie Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 6 07 76 61 36

