Concert jazz band darrick wood school Saint-Aubin-sur-Mer
dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Aubin-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Aubin-sur-Mer
Concert jazz band darrick wood school
Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Cette formation britannique, composée de jeunes musiciens talentueux, propose un concert en plein air mêlant swing, standards revisités et énergie communicative
Cette formation britannique, composée de jeunes musiciens talentueux, propose un concert en plein air mêlant swing, standards revisités et énergie communicative. .
Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr
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English : Concert jazz band darrick wood school
This British band, made up of talented young musicians, is putting on an open-air concert combining swing, reimagined classics and infectious energy
L’événement Concert jazz band darrick wood school Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Calvados Attractivité
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