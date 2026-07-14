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AGENDA · Saint-Aubin-sur-Mer

Concert jazz band darrick wood school Saint-Aubin-sur-Mer

dimanche 19 juillet 2026 · Saint-Aubin-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Parc Pillier
Ville
14750 Saint-Aubin-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Saint-Aubin-sur-Mer

Concert jazz band darrick wood school

Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Cette formation britannique, composée de jeunes musiciens talentueux, propose un concert en plein air mêlant swing, standards revisités et énergie communicative
Cette formation britannique, composée de jeunes musiciens talentueux, propose un concert en plein air mêlant swing, standards revisités et énergie communicative.   .

Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie   communication@saintaubinsurmer.fr

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English : Concert jazz band darrick wood school

This British band, made up of talented young musicians, is putting on an open-air concert combining swing, reimagined classics and infectious energy

L’événement Concert jazz band darrick wood school Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Calvados Attractivité

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