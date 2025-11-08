Concert jazz Be Good Jazz Club Salle polyvalente Île-Tudy
Concert jazz Be Good Jazz Club
Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy Finistère
Début : 2025-11-08 18:15:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Dans le répertoire de Be Good Jazz Club, quelques incontournables standards du jazz, parmi eux Benny Carter, Sonny Rollins, Abbey Lincoln, et toujours une large part laissée à l’improvisation.
Gâteaux apéritifs offerts pendant l’entracte.
Organisé par l’association Un horizon d’espoir qui œuvre pour la recherche du cancer pédiatrique et l’amélioration du cadre de vie de l’enfant hospitalisé. .
Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 80 91 81 39
