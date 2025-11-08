Concert jazz Be Good Jazz Club Salle polyvalente Île-Tudy

Concert jazz Be Good Jazz Club

Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 18:15:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Dans le répertoire de Be Good Jazz Club, quelques incontournables standards du jazz, parmi eux Benny Carter, Sonny Rollins, Abbey Lincoln, et toujours une large part laissée à l’improvisation.

Gâteaux apéritifs offerts pendant l’entracte.

Organisé par l’association Un horizon d’espoir qui œuvre pour la recherche du cancer pédiatrique et l’amélioration du cadre de vie de l’enfant hospitalisé. .

Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 80 91 81 39

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert jazz Be Good Jazz Club Île-Tudy a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Destination Pays Bigouden