Concert Jazz Black Queens Salon de Musique Salon-de-Provence

Concert Jazz Black Queens

Mardi 3 mars 2026 de 20h à 22h. Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 12 EUR

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03 22:00:00

2026-03-03

Les Divas ne sont pas l’apanage de la musique lyrique, et si l’on doit en citer trois dans le monde du Jazz, alors, Billie Holiday, Ella Fitzgerald et Nina Simone apparaissent comme une évidence.

C’est autour de ces icônes du Jazz vocal, chacune empreinte d’une histoire bien singulière, que s’articulera cette soirée. La merveilleuse chanteuse Laure Donnat incarnera avec passion ces divas. Elle sera accompagnée de Lilian Bencini à la contrebasse et de Louis Winsberg à la guitare, pour revisiter les plus belles chansons de ces trois immenses reines.





Laure DONNAT Chant

Lilian BENCINI Contrebasse

Louis WINSBERG Guitare .

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Divas are not the exclusive preserve of lyrical music, and if we have to name three in the world of jazz, then Billie Holiday, Ella Fitzgerald and Nina Simone are the obvious choice.

