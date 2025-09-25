CONCERT JAZZ BLUES BAND SURVILLE Le Pradal

Jeudi 25 septembre 2025 à 20h30 Jazz Orb accueillera un groupe de blues « le Blues Band Surville » avec Christian Surville à l’harmonica et au chant, Pascal Corriu à la guitare, Jules Le Risbé au piano et Niko Sarran à la batterie.

Réservations au 07 82 48 67 54.

Entrée 15€ (10€ pour les adhérents) avec paiement sur place en espèce ou en chèque.

Depuis de nombreuses années Christian Surville est la mémoire vivante du blues dans la région, avec son quartet, iI nous racontera l’histoire de cette musique.

Le Pradal 34600 Hérault Occitanie +33 7 82 48 67 54

English :

Thursday, September 25, 2025 at 8:30pm Jazz Orb welcomes a blues band, « le Blues Band Surville », featuring Christian Surville on harmonica and vocals, Pascal Corriu on guitar, Jules Le Risbé on piano and Niko Sarran on drums.

Bookings on 07 82 48 67 54.

Admission 15? (10? for members) with payment on site by cash or cheque.

German :

Am Donnerstag, den 25. September 2025 um 20.30 Uhr empfängt Jazz Orb eine Bluesband « le Blues Band Surville » mit Christian Surville an der Mundharmonika und Gesang, Pascal Corriu an der Gitarre, Jules Le Risbé am Klavier und Niko Sarran am Schlagzeug.

Reservierungen unter 07 82 48 67 54.

Eintritt 15 ? (10 ? für Mitglieder), Bezahlung vor Ort in bar oder per Scheck.

Italiano :

Giovedì 25 settembre 2025, alle 20.30, Jazz Orb accoglierà un gruppo blues chiamato Surville Blues Band, con Christian Surville all’armonica e alla voce, Pascal Corriu alla chitarra, Jules Le Risbé al pianoforte e Niko Sarran alla batteria.

Prenotazioni allo 07 82 48 67 54.

Ingresso 15 sterline (10 sterline per i soci), pagabili alla porta in contanti o con assegno.

Espanol :

El jueves 25 de septiembre de 2025, a las 20.30 h, Jazz Orb recibe a un grupo de blues, Surville Blues Band, formado por Christian Surville (armónica y voz), Pascal Corriu (guitarra), Jules Le Risbé (piano) y Niko Sarran (batería).

Reservas en el 07 82 48 67 54.

Entrada: 15 libras (10 libras para los socios), en efectivo o cheque.

