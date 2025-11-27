Concert Jazz Bop de Shekinah Rodz & Da House Trio Cinéma Eden Théâtre La Ciotat
Concert Jazz Bop de Shekinah Rodz & Da House Trio Cinéma Eden Théâtre La Ciotat jeudi 27 novembre 2025.
Concert Jazz Bop de Shekinah Rodz & Da House Trio
Jeudi 27 novembre 2025 à partir de 18h30. Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Georges Clemenceau La Ciotat Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-27 18:30:00
2025-11-27
Artiste vibrante, solaire, Shekinah Rodz est une américaine d’origine portoricaine, multi instrumentiste à la carrière internationale. Elle a collaboré avec des musiciens renommés, tels Melvin Jones, Emmet Goods et participé à nombre de festivals.
Native du Massachusetts et originaire de Porto Rico, Shekinah Rodz est à la fois chanteuse, flutiste et saxophoniste. Shekinah puise aux sources de ses multiples origines pour en tirer le meilleur de la bomba et de la planta portoricaine au jazz débridé de Pharoah Sanders.
Avec Shekinah Rodz (sax, flûte, vocal), Stef Keys (piano), JP Artero (contrebasse) et Bernard Cesari (batterie). .
Cinéma Eden Théâtre 25 boulevard Georges Clemenceau La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.fr
English :
A vibrant, sunny artist, Shekinah Rodz is an American of Puerto Rican origin and a multi-instrumentalist with an international career. She has collaborated with renowned musicians such as Melvin Jones and Emmet Goods and participated in numerous festivals.
German :
Shekinah Rodz ist eine dynamische, strahlende Künstlerin puertoricanischer Herkunft und Multi-Instrumentalistin mit internationaler Karriere. Sie hat mit renommierten Musikern wie Melvin Jones und Emmet Goods zusammengearbeitet und an zahlreichen Festivals teilgenommen.
Italiano :
Artista vivace e solare, Shekinah Rodz è un’americana di origini portoricane, polistrumentista con una carriera internazionale. Ha collaborato con musicisti rinomati, come Melvin Jones ed Emmet Goods, e ha partecipato a numerosi festival.
Espanol :
Artista vibrante y solar, Shekinah Rodz es una estadounidense de origen puertorriqueño, multiinstrumentista con una carrera internacional. Ha colaborado con músicos de renombre, como Melvin Jones y Emmet Goods, y ha participado en numerosos festivales.
