Concert Jazz Bossa Manouche Locquénolé
Concert Jazz Bossa Manouche Locquénolé dimanche 30 novembre 2025.
Concert Jazz Bossa Manouche
Salle du préau Locquénolé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 17:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Concert Jazz Bossa Manouche avec
Jean Quillivic (saxophone)
Dany Quentel (voix)
Julian Texier (guitare) .
Salle du préau Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 11 60 09 24
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Jazz Bossa Manouche Locquénolé a été mis à jour le 2025-11-13 par OT BAIE DE MORLAIX