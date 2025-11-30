Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Jazz Bossa Manouche Locquénolé

Concert Jazz Bossa Manouche Locquénolé dimanche 30 novembre 2025.

Concert Jazz Bossa Manouche

Salle du préau Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 17:00:00
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

Concert Jazz Bossa Manouche avec
Jean Quillivic (saxophone)
Dany Quentel (voix)
Julian Texier (guitare)   .

Salle du préau Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 11 60 09 24 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Jazz Bossa Manouche Locquénolé a été mis à jour le 2025-11-13 par OT BAIE DE MORLAIX