Concert Jazz Bossa Manouche Locquénolé dimanche 25 janvier 2026.
Salle du préau Locquénolé Finistère
Début : 2026-01-25 17:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2026-01-25
Concert de Dany Quentel (voix), Julian Texier (voix et guitare) et Ronald (guitare) qui revisitent les standards des années 30, 40 et 50.
Tout public. .
Salle du préau Locquénolé 29670 Finistère Bretagne +33 6 11 60 09 24
English : Concert Jazz Bossa Manouche
