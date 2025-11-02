Concert Jazz Chamber Orchestra Dun-le-Palestel

Véritable Cinq Têtes de Jazz, cette formation a la prétention de marier le Jazz à l’humour en réduisant, pour cinq, les grands standards des big bands des années 30. Ben Voyons !

Le Jazz Chamber Orchestra était autrefois un Grand Orchestre de Jazz !

Monsieur Lasnier, le contrebassiste, nous le raconte avec les yeux qui brillent. Maintenant, ils ne sont plus que cinq… Mais qu’importe le nombre tant qu’il y a la passion ! Ce soir, c’est leur rêve Américain qu’ils viennent nous raconter en musique et avec humour… Ça chante avec malice, ça scat avec frénésie, ça gratte de la corde sensible et ça souffle un vent de folie, et surtout, ces cinq-là nous communiquent avec générosité et énergie leur amour pour cette musique si réjouissante.

