Concert Jazz & Chansons originales

4 Rue de Bretagne Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Claire Nouet et Jules Billé Galerie Maison Artistique

à 19h30 à la Maison Artistique à Sillé-le-Guillaume

Entrée 5€ .

4 Rue de Bretagne Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 17 45 57 24 info@maisonartistique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Jazz & Chansons originales Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Sillé-Le-Guillaume