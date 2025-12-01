Concert Jazz chants de noël Cayeux-sur-Mer
Concert Jazz chants de noël Cayeux-sur-Mer samedi 20 décembre 2025.
Concert Jazz chants de noël
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:30:00
fin : 2025-12-20 20:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Apéro live concert
gratuit au bar lounge
Apéro live concert
gratuit au bar lounge .
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56
English :
Live concert aperitif
in the lounge bar
German :
Aperitif Live-Konzert
gratis in der Lounge-Bar
Italiano :
Aperitivo con concerto dal vivo
nel lounge bar
Espanol :
Aperitivo concierto en directo
en el bar salón
L’événement Concert Jazz chants de noël Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-13 par OT DE LA BAIE DE SOMME