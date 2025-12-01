Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Jazz chants de noël Cayeux-sur-Mer

Concert Jazz chants de noël

Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:30:00
fin : 2025-12-20 20:30:00

Date(s) :
2025-12-20

Apéro live concert
gratuit au bar lounge
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56 

English :

Live concert aperitif
in the lounge bar

German :

Aperitif Live-Konzert
gratis in der Lounge-Bar

Italiano :

Aperitivo con concerto dal vivo
nel lounge bar

Espanol :

Aperitivo concierto en directo
en el bar salón

