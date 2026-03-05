CONCERT JAZZ CHOCHO CANELLE Marsillargues

CONCERT JAZZ CHOCHO CANELLE

Dimanche 8 mars 2026 à 19h JAZZ+JAM #26

Concert à 19h, suivi d’une jam-session.

Réservations par SMS 06 14 40 20 06

Entrée 12€ 6€ TR (jammeurs/jammeuses, -de 25 ans, demandeurs d’emploi)

Sono, batterie, clavier, amplis sur place.

Buvette, petite restauration.

Salle Jean-Claude Carrière, 4 bd Victor Hugo, 34590 Marsillargues.

En partenariat avec La Ville de Marsillargues.

Quartet de world-jazz à l’instrumentation singulière, Chocho Canelle se nourrit des musiques du monde. Il s’inscrit dans la lignée des groupes de jazz actuels qui ont aboli les frontières stylistiques.

Dans un subtil et virtuose équilibre, leur musique mêle de multiples couleurs celles des influences latines sud-américaines, créoles, africaines, mais aussi celles du jazz, de la musique classique et d’autres plus impressionnistes, plus calmes, plus douces.

Le titre de leur premier album Yo te cielo est emprunté à une phrase de Frida Kahlo Peut-on inventer des verbes ? J’aimerais t’en dire un je te ciel, ainsi mes ailes s’étirent, énormes, pour t’aimer sans mesure

Camille Heim harpe, composition

Léo Danais batterie, composition

Arthur Guyard claviers, composition

Timothé Renard clarinettes .

English :

Sunday, March 8, 2026 at 7pm: JAZZ+JAM #26

Concert at 7pm, followed by a jam session.

Reservations by SMS: 06 14 40 20 06

Admission 12? 6? TR (jammers, under 25s, unemployed)

Sound system, drums, keyboard, amps on site.

Refreshments and snacks.

Salle Jean-Claude Carrière, 4 bd Victor Hugo, 34590 Marsillargues.

In partnership with La Ville de Marsillargues.

