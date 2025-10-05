Concert Jazz Chris’Bigband Jardin des Faïenciers Sarreguemines
Concert Jazz Chris’Bigband Jardin des Faïenciers Sarreguemines dimanche 5 octobre 2025.
Concert Jazz Chris’Bigband
Jardin des Faïenciers 125 avenue de la Blies Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 15:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Date(s) :
2025-10-05
Organisé par l’Association Arpège.
Le Chris’ Big Band est un orchestre de jazz constitué de vingt musiciens (trompettes, saxophones, trombones, piano, guitare électrique, basse, batterie, congas) et d’une chanteuse, dirigés par Christian Thoux.Tout public
0 .
Jardin des Faïenciers 125 avenue de la Blies Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est galerie.arpege@gmail.com
English :
Organized by Association Arpège.
The Chris’ Big Band is a jazz orchestra made up of twenty musicians (trumpets, saxophones, trombones, piano, electric guitar, bass, drums, congas) and a singer, directed by Christian Thoux.
German :
Organisiert von der Association Arpège.
Die Chris’ Big Band ist ein Jazzorchester, das aus zwanzig Musikern (Trompeten, Saxophone, Posaunen, Klavier, E-Gitarre, Bass, Schlagzeug, Congas) und einer Sängerin besteht und von Christian Thoux geleitet wird.
Italiano :
Organizzato dall’Associazione Arpège.
La Chris’ Big Band è un’orchestra jazz composta da venti musicisti (trombe, sassofoni, tromboni, pianoforte, chitarra elettrica, basso, batteria, congas) e un cantante, diretta da Christian Thoux.
Espanol :
Organizado por la Asociación Arpège.
La Chris’ Big Band es una orquesta de jazz compuesta por veinte músicos (trompetas, saxofones, trombones, piano, guitarra eléctrica, bajo, batería, congas) y un cantante, dirigida por Christian Thoux.
L’événement Concert Jazz Chris’Bigband Sarreguemines a été mis à jour le 2025-09-19 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES