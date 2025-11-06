CONCERT JAZZ-CLUB JÉRÉMIE LUCCHESE Sète

CONCERT JAZZ-CLUB JÉRÉMIE LUCCHESE

1 quai Maximin Licciardi Sète Hérault

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Venez écouter le Leo Geller 4tet, qui invite le jeune saxophoniste virtuose Jérémie Lucchese ! Entouré de Fanny Bouteiller à la contrebasse et Malo Thiery à la batterie, Leo Geller vous embarque dans un univers musical riche et sans frontières.Influencés par John Coltrane, Kurt Rosenwinkel, Fela Kuti, Radiohead, mais aussi par les musiques psychédéliques et du monde, ces quatre musiciens vous proposent un répertoire original et ouvert, mêlant compositions et arrangements. Laissez-vous emporter par un jazz exploratoire dont la seule règle est de vous faire voyager.Réservez vos billets ici. .

1 quai Maximin Licciardi Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 82 25 51 96 marta.project7@gmail.com

