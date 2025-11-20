CONCERT JAZZ CLUB SUN SHIP 4TET

1 quai Maximin Licciardi Sète Hérault

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Découvrez un quartet qui enflamme la scène jazz de Rhône-Alpes !Avec Julien Chignier au saxophone, accompagné de trois musiciens émérites — Étienne Déconfin au piano, François Gallix à la contrebasse et Stéphane Foucher à la batterie —, vous entrez dans l’univers du Sun Ship Quartet, habitué du Marta Jazz-Club. Laissez-vous porter par un répertoire riche et contrasté grands standards, influences latines, afro ou gospel… Vous goûtez à un jazz à la fois exigeant et accessible, où se mêlent plaisir, énergie et rythme.? Découvrez un extrait ici.?️ Vous pouvez dîner sur place en réservant au 06 82 25 51 96.? Réservez vos places ici. .

1 quai Maximin Licciardi Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT JAZZ CLUB SUN SHIP 4TET Sète a été mis à jour le 2025-11-03 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE