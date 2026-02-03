Concert jazz COOL ON THE WEST COAST Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2026-03-06 19:00:00
fin : 2026-03-06 21:30:00
2026-03-06
Goldy Trio +3 COOL ON THE WEST COAST UN SEXTET DE LA CÔTE OUEST POUR UNE MUSIQUE TRÈS WEST COAST !
Essentiellement influencé par les enregistrements en petite et moyenne formation de Gerry Mulligan dans les années 50/60, Cool On The West Coast propose une relecture rafraîchissante de cette magnifique musique.
Rénumération au chapeau pour les artistes. .
