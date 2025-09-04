Concert Jazz Cordes et On église du village Saint-Lary-Soulan

Concert Jazz Cordes et On église du village Saint-Lary-Soulan jeudi 4 septembre 2025.

Concert Jazz Cordes et On

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-04 21:00:00
fin : 2025-09-04

Date(s) :
2025-09-04

Trio violoncelle, batterie et accordéon
Eglise du village   .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81  eglise.aurelouron@free.fr

English :

Cello, drums and accordion trio

German :

Trio Cello, Schlagzeug und Akkordeon

Italiano :

Trio di violoncello, batteria e fisarmonica

Espanol :

Trío de violonchelo, batería y acordeón

L’événement Concert Jazz Cordes et On Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-08-21 par OT de St Lary|CDT65