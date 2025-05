Concert Jazz David Patrois Trio – Route des Places Igé, 18 mai 2025 17:00, Igé.

Saône-et-Loire

Concert Jazz David Patrois Trio Route des Places Chapelle de Domange Igé Saône-et-Loire

Début : 2025-05-18 17:00:00

2025-05-18

TRIO DAVID PATROIS

Après avoir flirté avec le jazz américain aux côtés de Ravie Coltrane et Mark Turner, avoir pratiqué la fusion avec les musiques africaines et gnawa avec Majid Bekkas ou Pierre Marcault, le jaz contemporain en compagnie de Jean Charles Richard et Luc Isenmann, jusqu’au grooves électro de Gael Horellu, David Patrois revient zux bases du jazz avec la formule du trio. .

Route des Places Chapelle de Domange

Igé 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 18 78 07 lechoeurdedomange@gmail.com

