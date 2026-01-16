Concert Jazz de Mars Cissy Street

48 Route de Voves Gommerville Eure-et-Loir

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Une soirée jazz-funk-rock pleine d’énergie avec Cissy Street.

Cissy Street propose un jazz-funk-rock énergique, entre grooves solides et passages plus libres, avec une vraie place laissée à l’improvisation. Le groupe puise dans des influences funk et jazz pour construire un concert vivant, alternant rythmiques entraînantes, thèmes accrocheurs et moments plus aérés. Sur scène, l’équilibre entre puissance collective et liberté de jeu fait toute la saveur du set un format idéal pour découvrir un univers accessible, dynamique et bien ancré dans le live. Line-up Sofia Bortoluzzi (basse/chant), Lionel Mercey (batterie), Pierre-Louis Le Port (guitare), Henri Joannès (claviers). 12 .

48 Route de Voves Gommerville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire billetterie@jazzdemars.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A grand symphonic concert accessible to all, in the heart of the Beauce region.

L’événement Concert Jazz de Mars Cissy Street Gommerville a été mis à jour le 2026-01-16 par OT COEUR DE BEAUCE