Concert Jazz de Mars Estelle Perrault Quartet Garancières-en-Beauce

Une soirée de jazz vocal avec Estelle Perrault et son quartet, dans le cadre de Jazz de Mars.

Dans le cadre du festival Jazz de Mars, Estelle Perrault propose un concert de jazz vocal aux influences swing, soul et R’n’B. La chanteuse franco-taïwanaise y présente un répertoire nourri par ses albums Lots of Love, Dare That Dream et Promises, avec des textes personnels et une grande place laissée au jeu collectif. Elle est accompagnée par Michael Valeanu (guitare), Clément Daldosso (contrebasse) et Théo Moutou (batterie). Une soirée pour découvrir une voix actuelle et un jazz chaleureux, entre compositions et clins d’œil aux standards. 12 .

