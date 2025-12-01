Concert jazz de Noël

rue de l’Artois Vieux-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Avec le Henry’s Big Band, plongez dans l’ambiance feutrée et swingante d’un Noël en version jazz, pour célébrer ensemble la 10e édition dans la bonne humeur et le rythme des cuivres.

Jazzy Christmas avec le Henry’s Big Band qui vous attend pour un concert de Noël caritatif. .

rue de l’Artois Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 49 18 33 29

English :

With Henry’s Big Band, plunge into the hushed, swinging ambience of a jazz version of Christmas, to celebrate the 10th edition together in good spirits and to the rhythm of brass instruments.

German :

Mit der Henry’s Big Band tauchen Sie in die heimelige und swingende Atmosphäre einer Jazz-Weihnacht ein, um gemeinsam mit guter Laune und dem Rhythmus der Blechbläser die 10.

Italiano :

Unitevi alla Henry’s Big Band per immergervi nell’atmosfera ovattata e swingante di una versione jazz del Natale, per festeggiare insieme la decima edizione in allegria e al ritmo degli ottoni.

Espanol :

Únase a la Henry’s Big Band y sumérjase en el ambiente tranquilo y lleno de swing de una versión jazzística de la Navidad, para celebrar juntos la 10ª edición con buen humor y al ritmo de los instrumentos de metal.

L’événement Concert jazz de Noël Vieux-Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay