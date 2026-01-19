Concert jazz de Saint-Valentin FUZ4TET et happening burlesque Mutzig

Concert jazz de Saint-Valentin FUZ4TET et happening burlesque

Cour de la dîme Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Le samedi 14 février, pour fêter la Saint-Valentin, ou pour l’oublier, venez découvrir sur la scène du Foyer de Mutzig le groupe FUZ4TET qui invite Ruby Schatzi pour un concert exceptionnel ponctué d’échappées burlesques…

Le samedi 14 février, pour fêter la Saint-Valentin, ou pour l’oublier, venez découvrir sur la scène du Foyer de Mutzig le groupe FUZ4TET qui invite Ruby Schatzi pour un concert exceptionnel ponctué d’échappées burlesques…

Fuz4tet est un groupe qui mélange jazz et musiques du monde. Leur musique, se nourrit à la base d’improvisations et de sons d’influences traditionnelles ukrainiennes. Il n’est cependant pas impossible que pour l’occasion, ils s’inspirent plus de la tradition, dans la douceur et le velouté des standards du jazz…

Ruby Schatzi viendra vous dévoiler l’art délicat et glamour du burlesque et réchauffer vos coeurs pour la Saint-Valentin aux sons jazz du quartet !

Ouverture des portes 20h Show 20h30

Tarif Entrée libre plateau

CB Acceptée

INFOS glitterandcoffee.cie@gmail.com

Lieu Nous vous donnons rdv au Foyer de Mutzig, Cour de la Dîme 67190 Mutzig, vous trouverez un grand parking gratuit à côté de la salle.

Accès transports en commun la gare la plus proche se trouve à Mutzig (10mn de marche).

Covoiturage si vous souhaitez covoiturer ou proposer une place de covoiturage pour ce spectacle, n’hésitez pas à commenter l’évènement Facebook pour nouer contact avec d’autres potentiels covoitureurs ! .

Cour de la dîme Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est glitterandcoffee.cie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Saturday February 14, to celebrate Valentine’s Day, or to forget it, come and discover the group FUZ4TET on stage at the Foyer de Mutzig, inviting Ruby Schatzi for an exceptional concert punctuated by burlesque escapades…

L’événement Concert jazz de Saint-Valentin FUZ4TET et happening burlesque Mutzig a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig