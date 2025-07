Concert « Jazz des années folles » Chez Paulette Réauville

Concert « Jazz des années folles »

Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Samedi 2025-07-05 21:00:00

Didier TOFFOLINI est musicien touche à tout pianiste, saxophoniste, trompettiste. Homme orchestre, il tentera en solo de retrouver l’ambiance « hot » des orchestres des années 20 !

Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 95 associationdubourg@gmail.com

English :

Didier TOFFOLINI is a musician who does it all: pianist, saxophonist, trumpeter. As a one-man band, he’ll be trying to recapture the « hot » atmosphere of the orchestras of the ’20s!

German :

Didier TOFFOLINI ist ein Allround-Musiker: Pianist, Saxophonist und Trompeter. Als Orchestermann versucht er solo, die « heiße » Atmosphäre der Orchester der 20er Jahre wiederzufinden!

Italiano :

Didier TOFFOLINI è un musicista a tutto tondo: pianista, sassofonista e trombettista. Come one-man band, cercherà di ritrovare l’atmosfera « calda » delle orchestre degli anni ’20!

Espanol :

Didier TOFFOLINI es un músico polifacético: pianista, saxofonista y trompetista. En solitario, intentará recuperar el ambiente « caliente » de las orquestas de los años 20

