Concert Jazz du groupe Galiane Association du théâtre de mouy Mouy

Concert Jazz du groupe Galiane

Association du théâtre de mouy 15 Rue Cassini Mouy Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Concert Jazz au Théâtre des Rêves Mouy ??

Le Théâtre des Rêves vous invite à une soirée musicale pleine d’élégance et d’émotion avec le Trio GALIANE.

Samedi 28 mars

20h30

Théâtre de Mouy 15 rue Cassini

Au programme jazz et grandes chansons françaises revisitées avec talent.

Le trio vous fera voyager à travers des reprises de Brel, Reinhardt, Nougaro, Charlie Parker, Gainsbourg et bien d’autres.

Kristel Famelart Chant

Barthelemy Seyer Guitare

Fabrice Hélias Contrebasse

Une soirée intime et chaleureuse dans notre théâtre à l’italienne de 150 places.

Tarif 12 €

Réservation HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/theatre-de-mouy/evenements/concert-galiane ou sur place

Informations Claire 06 22 71 35 29

Venez partager un moment musical unique et soutenir la culture locale !

Pensez à réserver et à partager l’événement autour de vous.

#Jazz #ConcertLive #Mouy #SortirDansLOise #TheatreDesReves

Concert Jazz au Théâtre des Rêves Mouy ??

Le Théâtre des Rêves vous invite à une soirée musicale pleine d’élégance et d’émotion avec le Trio GALIANE.

Samedi 28 mars

20h30

Théâtre de Mouy 15 rue Cassini

Au programme jazz et grandes chansons françaises revisitées avec talent.

Le trio vous fera voyager à travers des reprises de Brel, Reinhardt, Nougaro, Charlie Parker, Gainsbourg et bien d’autres.

Kristel Famelart Chant

Barthelemy Seyer Guitare

Fabrice Hélias Contrebasse

Une soirée intime et chaleureuse dans notre théâtre à l’italienne de 150 places.

Tarif 12 €

Réservation HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/theatre-de-mouy/evenements/concert-galiane ou sur place

Informations Claire 06 22 71 35 29

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#Jazz #ConcertLive #Mouy #SortirDansLOise #TheatreDesReves .

Association du théâtre de mouy 15 Rue Cassini Mouy 60250 Oise Hauts-de-France +33 3 68 84 20 63 theatremouy@orange.fr

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English :

Jazz concert at the Théâtre des Rêves ? Mouy ?

The Théâtre des Rêves invites you to a musical evening full of elegance and emotion with the GALIANE Trio.

Saturday March 28th

20h30

Théâtre de Mouy ? 15 rue Cassini

On the program: jazz and great French songs revisited with talent.

The trio will take you on a journey through covers of Brel, Reinhardt, Nougaro, Charlie Parker, Gainsbourg and many others.

Kristel Famelart ? Vocals

Barthelemy Seyer ? Guitar

Fabrice Hélias ? Double bass

A warm, intimate evening in our 150-seat Italian-style theater.

Price: 12 ?

Booking HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/theatre-de-mouy/evenements/concert-galiane or on site

Information Claire ? 06 22 71 35 29

Come and share a unique musical moment and support local culture!

Don?t forget to book and share the event with others.

#Jazz #ConcertLive #Mouy #SortirDansLOise #TheatreDesReves

L’événement Concert Jazz du groupe Galiane Mouy a été mis à jour le 2026-03-11 par Oise Tourisme