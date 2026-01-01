Concert Jazz en Bulles Bar associatif L’Ecurie Genêts
Concert Jazz en Bulles
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Début : 2026-01-25 18:00:00
2026-01-25
Dîner-concert avec la chorale Jazz en Bulles, swing des années 30 à 60. Ouvert de 16h à 21h, concert à 18h. Réservation conseillée. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91 assolecurie@gmail.com
