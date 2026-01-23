Concert Jazz en entrée Back to London Espace Culturel Sarah Bernhardt Sainte-Adresse

Concert Jazz en entrée Back to London

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 19:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Accompagnée de ses complices Pierre Touquet (guitare), Bernard Cochin (contrebasse) et Denis Jusseaume (buggle), ce quartet recrée l’atmosphère feutrée des clubs de Jazz des années 50. Entre arrangements fidèles et versions inspirées, ce concert nous embarque dans un voyage élégant au cœur de l’univers du Cool Jazz.

Réservations à la Mairie de Sainte-Adresse, de 9h à 12h30 .

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 05 07 communication@sainte-adresse.fr

