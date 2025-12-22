Concert Jazz en entrée Diana Texaud, Espace Culturel Sarah Bernhardt Sainte-Adresse

Concert Jazz en entrée Diana Texaud

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 19:00:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Plongée dans le Jazz à l’âge de 20 ans, Diana Texaud a façonné son univers musical à travers des rencontres marquantes.

Des chœurs de l’opéra comique au blues, en passant par le Jazz, la musique s’est imposée comme une évidence pour cette artiste passionnée.

Venez vous laisser porter par l’interprétation pleine de cœur et de justesse des mélodies Jazz choisies par Diana, accompagnée d’une rythmique bien rodée.

Réservations à la Mairie de Sainte-Adresse, de 9h à 12h30 .

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 05 07 communication@sainte-adresse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Jazz en entrée Diana Texaud

L’événement Concert Jazz en entrée Diana Texaud Sainte-Adresse a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie