Concert Jazz en entrée Loïc Seron Espace Culturel Sarah Bernhardt Sainte-Adresse

Concert Jazz en entrée Loïc Seron Espace Culturel Sarah Bernhardt Sainte-Adresse jeudi 2 octobre 2025.

Concert Jazz en entrée Loïc Seron

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02 19:00:00

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

Loïc Seron est photographe et musicien, installé en Normandie. Il se présente comme un artiste qui a le souci de témoigner, de rapporter des choses vues ici ou ailleurs. On ne peut pas mieux décrire sa musique. Loïc joue et chante le swing des années folles, les vieilles chansons du début du 20 ème siècle.

Comme des photos en noir et blanc d’une époque qui ne nous appartient plus, nos quatre musiciens normands vous transmettront leur témoignage de cette musique du passé et pourtant si actuelle !

Places en vente à la mairie de 8h30 à 16h30 .

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 54 05 07 communication@sainte-adresse.fr

English : Concert Jazz en entrée Loïc Seron

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Jazz en entrée Loïc Seron Sainte-Adresse a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie