Concert Jazz en entrée Organ Impulse Espace Culturel Sarah Bernhardt Sainte-Adresse

Concert Jazz en entrée Organ Impulse

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse Seine-Maritime

Début : 2025-12-11 19:00:00

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Conçu pour remplacer les orgues d’église à tuyaux, l’orgue Hammond fait son apparition dans les années 30. Cet instrument électronique innove sur un point important son timbre. Porté par le talent de musiciens comme Jimmy Smith, Eddy Louiss, Joey de Franscesco et bien d’autres, il traverse les décennies du Jazz en apportant sa couleur bien reconnaissable.

Nos quatre musiciens ont constitué un répertoire autour du son de cet instrument. Leur musique est tout en “groove” enthousiaste et communicatif. Laissez-vous emporter par le mellow sound de l’orgue Hammond !

Réservations à la Mairie de Sainte-Adresse, de 9h à 12h30 .

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d'Ignauval Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie

