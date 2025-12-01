Concert Jazz et Bossa ! Carantec
Concert Jazz et Bossa ! Carantec vendredi 26 décembre 2025.
Concert Jazz et Bossa !
Place de la République Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 17:30:00
fin : 2025-12-26 19:00:00
Date(s) :
2025-12-26
Concert du trio Blue note, composé de Dany Quentel (voix), Hervé le Grignou (guitare) et Bertrand Seynat (contrebasse). Voyage à travers le jazz américain et la bossa-nova brésilienne de Antonio Carlos Jobim.
Vendredi 26 décembre à 17h30, entrée libre,
Place de la République à Carantec. .
Place de la République Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 11 60 09 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Jazz et Bossa ! Carantec a été mis à jour le 2025-12-16 par OT BAIE DE MORLAIX