Concert Jazz et Bossa ! Carantec

Concert Jazz et Bossa !

Place de la République Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 17:30:00

fin : 2025-12-26 19:00:00

Date(s) :

2025-12-26

Concert du trio Blue note, composé de Dany Quentel (voix), Hervé le Grignou (guitare) et Bertrand Seynat (contrebasse). Voyage à travers le jazz américain et la bossa-nova brésilienne de Antonio Carlos Jobim.

Vendredi 26 décembre à 17h30, entrée libre,

Place de la République à Carantec. .

Place de la République Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 11 60 09 24

