CONCERT JAZZ ET CHANSONS Causses-et-Veyran

CONCERT JAZZ ET CHANSONS

3 place Place Jules Milhau Causses-et-Veyran Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

À 18h00 dans l’église de Causses et Veyran, l’association Art et Végétal présente le duo La Dolce Vita en concert Jazz et Chansons . Entrée libre, participation au chapeau.

Ce concert sera suivit d’un apéritif offert par l’association Art et Végétal .

3 place Place Jules Milhau Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie +33 7 68 29 14 83

English :

At 6pm in the church of Causses et Veyran, the Art et Végétal association presents the duo La Dolce Vita in a Jazz et Chansons concert. Admission free, participation by hat.

The concert will be followed by an aperitif offered by the Art et Végétal association.

