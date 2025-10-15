Concert jazz et musiques actuelles conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Début : 2025-10-15 20:00:00
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Concert jazz et musiques actuelles par les élèves du conservatoire.
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
English :
Jazz and contemporary music concert by conservatory students.
German :
Konzert Jazz und aktuelle Musik von Schülern des Konservatoriums.
Italiano :
Concerto di musica jazz e contemporanea a cura degli studenti del Conservatorio.
Espanol :
Concierto de jazz y música contemporánea, a cargo de alumnos del Conservatorio.
