Concert Jazz et Pop Châtelus-Malvaleix
Concert Jazz et Pop Châtelus-Malvaleix mercredi 29 octobre 2025.
Concert Jazz et Pop
1 Place de la liberté Châtelus-Malvaleix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Concert Jazz et Pop
29 octobre
16h30
Salle des fêtes de Châtelus
20 stagiaires en petits ensembles vocaux + piano avec Anaïs Vintour Marion Delcourt Sylvie Dubreuil Thomas Ezéchiel
–> L’arche Musicale .
1 Place de la liberté Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 70 14 97 contact@larchemusicale.fr
English : Concert Jazz et Pop
German : Concert Jazz et Pop
Italiano :
Espanol : Concert Jazz et Pop
L’événement Concert Jazz et Pop Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2025-10-22 par Portes de la Creuse en Marche