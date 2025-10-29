Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Jazz et Pop Châtelus-Malvaleix

Concert Jazz et Pop

Concert Jazz et Pop Châtelus-Malvaleix mercredi 29 octobre 2025.

Concert Jazz et Pop

1 Place de la liberté Châtelus-Malvaleix Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29
fin : 2025-10-29

Date(s) :
2025-10-29

Concert Jazz et Pop
29 octobre
16h30
Salle des fêtes de Châtelus
20 stagiaires en petits ensembles vocaux + piano avec Anaïs Vintour Marion Delcourt Sylvie Dubreuil Thomas Ezéchiel

–> L’arche Musicale   .

1 Place de la liberté Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 70 14 97  contact@larchemusicale.fr

English : Concert Jazz et Pop

German : Concert Jazz et Pop

Italiano :

Espanol : Concert Jazz et Pop

L’événement Concert Jazz et Pop Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2025-10-22 par Portes de la Creuse en Marche