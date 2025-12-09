Concert Jazz Fabien Mary et Goldy Trio Centre Socioculturel de Bretteville-sur-Odon Bretteville-sur-Odon

Concert Jazz Fabien Mary et Goldy Trio

Centre Socioculturel de Bretteville-sur-Odon 1 rue de la Baronnerie Bretteville-sur-Odon Calvados

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Rendez-vous au Concert Jazz Fabien Mary et Goldy Trio, organisé par la commune de Bretteville-sur-Odon en partenariat avec Swing Scénique

Le GOLDY Trio invite le trompettiste Fabien Mary pour un programme consacré aux standards et aux compositions de grands jazzmen des années 1950 et 1960, tels que Clifford Brown, Lee Morgan ou Kenny Dorham.

Fabien Mary est considéré comme l’un des plus fins trompettistes de la scène hexagonale, doté d’une sonorité qui combine l’assurance et le lyrisme. Il a notamment reçu le Django D’or Jeune Talent 2003, le prix de la Révélation jazz à Juan 2004. Il a par exemple joué avec Wynton Marsalis, Diana Krall, Benny Golson, Johnny Griffin, Michel Legrand et Archie Shepp… Il est également compositeur et arrangeur.

Un des musiciens les plus attachants de la scène française. Technique brillante, jamais gratuite ni ostentatoire ; constante musicalité. JAZZ MAGAZINE

Brillant, inventif, classe, débordant, dès les premières notes de Four & Four, autre composition du trompettiste, d’un allant formidable, d’une envie généreuse de musique. LE MONDE

Une personnalité musicale exigeante et d’une élégance rare. TÉLÉRAMA

Fabien Mary est un des plus sûrs trompettistes de la scène du jazz en France. Quand on écoute la sensibilité dont il fait preuve avec son quartet, on se dit que rien ne le retient de toucher un beaucoup plus large public. Alex Dutilh, France Musique

​Musiciens Fabien Mary trompette, Xavier Doré guitare, Doriane Desous contrebasse, Fred Oddou batterie.

Concert organisé par la commune de Bretteville-sur-Odon en partenariat avec Swing Scénique.

Informations pratiques

– Début du concert à 20H30, places assises non numérotées.

– Pas de billetterie sur place. .

Centre Socioculturel de Bretteville-sur-Odon 1 rue de la Baronnerie Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : Concert Jazz Fabien Mary et Goldy Trio

Jazz Concert: Fabien Mary and Goldy Trio, organized by the commune of Bretteville-sur-Odon in partnership with Swing Scénique

