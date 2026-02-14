Concert Jazz : Fabulous Barnum Trio, Le Noctambus, Saint-Césaire-de-Gauzignan

Concert Jazz : Fabulous Barnum Trio Samedi 7 mars, 20h30 Le Noctambus Gard

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T20:30:00+01:00 – 2026-03-07T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T20:30:00+01:00 – 2026-03-07T23:00:00+01:00

Le Noctambus 7 place de la Mairie, 30360 Saint-Césaire-de-Gauzignan Saint-Césaire-de-Gauzignan 30360 Gard Occitanie 06 80 65 52 84 associationslp30@gmail.com

Avec trois professionnels de haut vol : Jean-Marie Frédéric (guitare), Eric Breteau (batterie) et Frédéric Tari (violon). Jazz Concert