Concert jazz funk : Rix & Wonderland et Jazz O2, Salle Hélène Dubourdieu, Saint-Médard-en-Jalles

Concert jazz funk : Rix & Wonderland et Jazz O2 Samedi 18 avril, 20h00 Salle Hélène Dubourdieu Gironde

Tarif plein = 8€ / Tarif réduit = 5€ / Gratuit pour les moins de 11 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00 – 2026-04-18T22:30:00+02:00

Rix and Wonderland – jazz funk

90 mn.

Rix est un artiste aux multiples facettes : guitariste, chanteur, claviériste et compositeur, il incarne une énergie musicale authentique.

Amateur éclairé de toutes les musiques, il passe aisément du jazz – celui de Frank Sinatra qu’il reprend si bien – au swing, sans oublier la pop anglaise… Cependant, il n’a jamais lâché la soul et le groove. Son funk s’exprime pleinement dans son dernier album « Totem » (2023). Pour ce concert, Rix sera sur scène entouré de Pascal Fallot (basse), Olivier Leani (batterie), Xavier Duprat (claviers), Valentin Foulon (saxophone) et Cyril Dubilé (trombone), pour un concert placé sous le signe du groove et de l’énergie live.

Rix And Wonderland fait une musique dynamique et positive, une belle formation qui propose dans son registre énergique soul funk beaucoup d’improvisations.

Jazz O2

(1re partie) – 45 mn.

Le Jazz O2 est le big band de l’école municipale de musique, composé d’une quinzaine de musiciens dirigée par Jean-Marie Landrieu.

Plusieurs des morceaux joués se feront en compagnie de Rix après un travail de répétitions en commun.

Salle Hélène Dubourdieu Carré des Jalles – Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ville-saint-medard-en-jalles.maplace.fr/ »}]

Concerts Funk, Jazz avec la musique dynamique et positive de Rix and Wonderland et Jazz O2, le big band de l’École municipale de musique, qui ouvrira la soirée.

Parentalité : Fabienne Castet