Concert Jazz Gary Brunton Quartet Salle des fêtes Paul Bourey Donville-les-Bains

Gary Brunton Quartet Trên Dydd

Gary Brunton nous vient du nord de l’Angleterre, il a baigné depuis sa plus jeune enfance dans le jazz et le blues. Son album Trên Dydd invite à un voyage au pays de Galles, il célèbre les hommes qui l’ont influencé, le saxophoniste Pepper Adams, John Coltrane mais aussi il explore le bip bop des années 50. Au travers de 13 compositions, Gary Brunton nous invite à sillonner les routes du jazz, où se mêlent mélodies envoûtantes et grooves entraînants. Sa maîtrise de la contrebasse associée à la virtuosité de ses acolytes musiciens, transporte l’auditeur dans un voyage musical riche en émotions le tout sous la direction artistique de Bojan Z

Gary Brunton contrebasse & composition

Thomas Savy saxophone soprano & baryton

Frédéric Loiseau guitare

Andrea Michelutti batterie .

