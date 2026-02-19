Concert Jazz Gourmand Mas Granier Aspères
Concert Jazz Gourmand Mas Granier Aspères jeudi 19 mars 2026.
Concert Jazz Gourmand
Mas Granier 2 chemin du Mas Montel Aspères Gard
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
CONCERT+DEGUSTATION APERITIVE
Date :
Début : 2026-03-19 19:00:00
fin : 2026-03-19 22:00:00
Date(s) :
2026-03-19
Concert de Jazz proposé par les Happy six Warmers , accompagné d’une dégustation gourmande…
.
Mas Granier 2 chemin du Mas Montel Aspères 30250 Gard Occitanie +33 4 66 80 01 21 contact@masgranier.com
English :
Jazz concert by the Happy Six Warmers , accompanied by a gourmet tasting…
L’événement Concert Jazz Gourmand Aspères a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Pays de Sommières