Concert Jazz Groove Thomas LELEU Le Palace Rue des Trois Frères Nadeau Surgères

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-12-18 20:30:00

2025-12-18

Qui aurait cru il y a 20 ans qu’un tubiste soit capable de tenir la scène tel un chanteur de rock et réussisse l’exploit de faire chanter et danser certains soirs plus de 2000 personnes ?

Tout public.

Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com

English :

Who would have thought 20 years ago that a tuba player could hold the stage like a rock singer and manage the feat of getting over 2000 people to sing and dance along?

All audiences.

German :

Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass ein Tubist wie ein Rocksänger auf der Bühne stehen kann und es schafft, an manchen Abenden mehr als 2000 Menschen zum Singen und Tanzen zu bringen?

Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Chi avrebbe pensato 20 anni fa che un suonatore di tuba potesse salire sul palco come un cantante rock e riuscire nell’impresa di far cantare e ballare oltre 2.000 persone?

Tutti i pubblici.

Espanol :

¿Quién hubiera pensado hace 20 años que un tubista podría subirse al escenario como un cantante de rock y conseguir la proeza de hacer cantar y bailar a más de 2.000 personas?

Todos los públicos.

