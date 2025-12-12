CONCERT JAZZ HELOISE BAY TRIO Pézenas

CONCERT JAZZ HELOISE BAY TRIO

Inspirée par la poésie de la ville de Sète, la chanteuse Héloïse Bay transporte le public dans un moment suspendu grâce à l’émotion et à la délicatesse qui se dégagent de sa voix.

HÉLOÏSE BAY TRIO

Vendredi 23 janvier 2026 à 20:00

CONCERT JAZZ

Réarrangé aux couleurs du jazz, le répertoire du nouvel album Une histoire d’Héloïse Bay reprend des légendes telles que Serge Gainsbourg, Michel Fugain, Bernard Lavilliers, Georges Brassens jusqu’à Barbara pour capturer à merveille l’âme de la chanson française tout en y apportant des accents nouveaux et frais, parfois inattendus.

Héloïse est accompagnée de deux musiciens de renom la scène jazz, Cédric Chauveau au piano et Hervé Jeanne à la contrebasse.

Durée 1h15. Tout public.

7 bis Rue Henri Reboul Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 32 59 23 billetterie-spectacle@ville-pezenas.fr

Inspired by the poetry of the city of Sète, singer Héloïse Bay transports the audience into a moment of suspension, thanks to the emotion and delicacy of her voice.

