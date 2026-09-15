Concert – Jazz – Henri Texier Quartet Lavoir Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Concert – Jazz – Henri Texier Quartet

Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31 22:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Concert de jazz.

Le souffle d’une légende du jazz français. Contrebassiste emblématique et figure incontournable du jazz européen, Henri Texier revient sur scène avec son quartet pour présenter « Blue Roots ».

Billetterie en ligne. .

Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 67 59 laurent.rogeboz@wanadoo.fr

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English : Concert – Jazz – Henri Texier Quartet

L’événement Concert – Jazz – Henri Texier Quartet Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS