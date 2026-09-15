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AGENDA · Pontarlier

Concert – Jazz – Henri Texier Quartet Lavoir Pontarlier

samedi 31 octobre 2026 · Lavoir · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Lavoir
Adresse
2 Rue Jeanne d'Arc
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
14 14 14 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Concert – Jazz – Henri Texier Quartet

Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31 22:30:00

Date(s) :
2026-10-31

Concert de jazz.
Le souffle d’une légende du jazz français. Contrebassiste emblématique et figure incontournable du jazz européen, Henri Texier revient sur scène avec son quartet pour présenter « Blue Roots ».
Billetterie en ligne.   .

Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 67 59  laurent.rogeboz@wanadoo.fr

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English : Concert – Jazz – Henri Texier Quartet

L’événement Concert – Jazz – Henri Texier Quartet Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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