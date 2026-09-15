Concert – Jazz – Henri Texier Quartet Lavoir Pontarlier
samedi 31 octobre 2026 · Lavoir · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Concert – Jazz – Henri Texier Quartet
Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31 22:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Concert de jazz.
Le souffle d’une légende du jazz français. Contrebassiste emblématique et figure incontournable du jazz européen, Henri Texier revient sur scène avec son quartet pour présenter « Blue Roots ».
Billetterie en ligne. .
Lavoir 2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 67 59 laurent.rogeboz@wanadoo.fr
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English : Concert – Jazz – Henri Texier Quartet
L’événement Concert – Jazz – Henri Texier Quartet Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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